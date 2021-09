Moser Holding-Chef Hermann Petz feiert seinen 60. Geburtstag

In dieser Zeit entwickelte er mit Vorstandskollegin Silvia Lieb das Unternehmen vom Verlag der Tiroler Tageszeitung zu einem österreichweiten Player mit breit gefächertem Produktportfolio. Regionale Tages- und Wochenzeitungen, Magazine, Unternehmen der Agentur- und Druckereisparte sowie Radio-, TV- und Digitalprodukte gehören heute zur Angebotspalette des nach Umsatz drittgrößten österreichischen Verlagshauses.

Das Flaggschiff Tiroler Tageszeitung sowohl in Print als auch digital auf Erfolgskurs zu halten, war und ist Petz’ Herzensanliegen. Dabei gibt ihm der Erfolg Recht: In ihrem Hauptverbreitungsgebiet ist die TT mit großem Abstand die Nr. 1 unter den Tageszeitungen, sowohl in gedruckter Form als auch digital.