Tierischer Protestmarsch: Lama-Joe am 400 Kilometer Abschnitt

Landeck – Ein Lama, ein Alpaka, ein Mann mit einer verrückten Idee und eine gewaltige Distanz. Fast 400 Kilometer liegen hinter dem ungewöhnlichen Trupp, der derzeit so manchen Passanten sprachlos zurücklässt. Rund 1000 Kilometer hat er noch vor sich. Nein, Blasen habe er noch keine an den Füßen bekommen, versichert Josef Thöni, den in Landeck alle als Lama-Joe kennen, am Telefon. Einen Sturz und eine Knieverletzung habe er gut überstanden.