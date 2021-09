Das Goldtor und die Highlights im Video: Fügen gab die Rote Laterne ab

Der SV Fügen feierte am Sonntag seinen zweiten Saisonsieg in der tt.com Regionalliga Tirol. Die Zillertaler setzten sich mit 1:0 gegen die WSG Amateure durch und übergaben die Rote Laterne an den SVI weiter. Den Treffer des Tages erzielte Manuel Jochriem in der 81. Minute. Bei uns könnt ihr euch das Match im Re-Live noch einmal anschauen.