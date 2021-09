Brand in Baustollen im Kühtai: Arbeiter blieben unverletzt

Kühtai – Glimpflich endete am Sonntagnachmittag ein Feuer im Kontrollstollen auf der Kraftwerksbaustelle Kühtai: Ein Bohrwagen war in Brand geraten, wie die Tiwag in einer Aussendung mitteilte. Es entwickelte sich starker Rauch. Die Arbeiter, die sich zu dem Zeitpunkt im Stollen befanden, brachten sich im Rettungscontainer in Sicherheit. Dort warteten sie die Löscharbeiten ab.