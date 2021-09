Haaland-Doppelpack bei Dortmunder Heimerfolg gegen Union Berlin

Borussia Dortmund hat mit einem weiteren Spektakel den dritten Sieg innerhalb von acht Tagen gefeiert. Der Revierclub bezwang am Sonntag den zuvor in dieser Saison der deutschen Bundesliga noch ungeschlagenen 1. FC Union Berlin mit 4:2. Ex-Salzburg-Stürmer Erling Haaland erzielte einen Doppelpack (24., 83.), zudem trug sich auch Raphael Guerreiro (10.) in die Schützenliste ein sowie traf Unions Marvin Friedrich (52.) ins eigene Tor.