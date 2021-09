Chronistentag in Gramai: Chronisten suchen nach Verstärkung

Beim Besuch des Heimatmuseums in Gramais wurde so manches Unikat aus dem Leben der Vorfahren entdeckt.

Mit dem neuen Schwerpunkt „Übergänge in den Alpen“ soll in nächster Zeit vor allem das Verbindende in den Vordergrund gestellt werden, wo bisher Gebirgszüge Barrieren – nicht nur in der Landschaft, sondern auch in den Köpfen – dargestellt haben.