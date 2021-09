Innsbrucker Bürgermeister Willi wegen Leerstand-Sagers geklagt

Die Wohnungsleerstände in der Landeshauptstadt und die damit verbundene Wohnraumverknappung beschäftigen in Innsbruck seit Jahren die Politik. Schon Stadtoberhaupt Herwig van Staa ließ dazu die Melderegister durchforsten. So galt es letzten Oktober nicht als besonderer Aufreger, als Bürgermeister Georg Willi – nach monatelanger Airbnb-Diskussion – gerade vor dem damals erst eröffneten Pema2-Turm ein Interview zur Wohnungsleerstandsproblematik gab.