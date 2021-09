Schutz vor Armut und Ausgrenzung: Mückstein setzt EU-Kindergarantie um

"Es gibt ganz klare Zusammenhänge zwischen Benachteiligungen im Kindesalter und Armutsgefährdung im Erwachsenenleben – dagegen müssen wir etwas tun", sagt Mückstein." Insbesondere die soziale Mobilität ist mir als Sozialminister wichtig, damit alle Kinder im wohlhabenden Österreich gerechte Chancen haben." Mückstein verwies auf eine OECD-Studie, wonach es in Österreich eine geringe soziale Mobilität gibt. Dies bedeute, dass Einkommen, Bildung und sozioökonomischer Status nach wie vor sehr stark von jenen der Eltern abhängen. Arme oder benachteiligte Kinder hätten also weniger Chancen.

Am Montag haben sich zahlreiche Sozialorganisationen positiv zur "Kindergarantie" geäußert. Für das Netzwerk Armutskonferenz hat diese zumindest das Potenzial, für Verbesserungen zu sorgen. "Wir können Kinderarmut massiv reduzieren - wenn wir politisch wollen", hieß es in einer Aussendung. Auch das Netzwerk Kinderrechte schlug ähnliche Töne an. Demnach sei es "so dringend notwendig, Kinder und Jugendliche vor Armut zu schützen."