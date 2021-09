Kettenreaktion in Wattens: Drei Autos in Auffahrunfall involviert

Wattens – Ein kurzer Moment der Unachtsamkeit dürfte am Montag einen Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen ausgelöst haben. Gegen Mittag fuhr ein 75-Jähriger in seinem Auto auf der Kristallweltenstraße in Richtung Osten, gefolgt von einer 60-Jährigen Autofahrerin. Als vor ihnen ein Sattelzug abbiegen wollte, verringerten beide Pkw-Lenker die Geschwindigkeit. Ein ihnen nachfolgender 31-Jähriger bemerkte dies offenbar zu spät.