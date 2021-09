Weinstein plädiert vor Gericht in Los Angeles auf nicht schuldig

Los Angeles – Der frühere US-Filmproduzent Harvey Weinstein hat in einem weiteren Verfahren wegen Sexualstraftaten auf nicht schuldig plädiert. Das sagte der 69-Jährige über seine Anwälte am Montag bei einer Anhörung an einem Gericht in Los Angeles US-Medienberichten zufolge. Gegen Weinstein liegen zehn Anklagepunkte vor, unter anderem wegen Vergewaltigung.