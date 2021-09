Lkw rutschte von Almweg in Kirchberg: Lenker wurde schwer verletzt

Fahrzeugabsturz mit Lkw in Kirchberg -Fotocredit: ZOOM.TIROL

Kirchberg – Ein 42-Jähriger wurde am Montag bei einem Unfall am Gaisberg nahe der Leitneralm schwer verletzt. Der Mann saß in einem Firmen-Lkw, der plötzlich von der matschigen Forststraße rutschte. Der Lastwagen kippte zur Seite und blieb unterhalb des Weges liegen. Die Arbeitskollegen setzten sofort einen Notruf ab und eilten zu dem Verunglückten.