Lucas Auer und René Binder: Zwei Tiroler auf der Überholspur

Im zwölften DTM-Rennen wurde der Kufsteiner Lucas Auer in seinem Mercedes erstmals als Sieger abgewunken.

Innsbruck – Wie verbringt man den Abend, nachdem man am Sonntagnachmittag vom obersten Podest des Deutschen Tourenwagen Masters gelacht hat? Man sitzt wieder hinterm Steuer und fährt über 900 Kilometer von Assen nach Kufstein: „Einen Zwischenstopp musste ich schon einlegen. Das zieht sich sehr“, erklärte Lucas Auer augenzwinkernd am Montagnachmittag. Strapazen, die man nach einem Sieg aber gerne in Kauf nimmt.