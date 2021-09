Missglücktes Wendemanöver: Beifahrerin bei Kollision in Innsbruck verletzt

Innsbruck – Ein Wendemanöver auf der Haller Straße in Innsbruck endete am Montag mit einem Unfall. Ein 61-Jähriger wollte gegen 18.10 Uhr an einer Kreuzung umkehren. Dabei übersah er das Auto eines 21-Jährigen. Der junge Einheimische konnte nicht mehr ausweichen und fuhr auf das Heck des wendenden Wagens auf.