Burg Heinfels ist seit Samstag offiziell eröffnet

Heinfels – Als die „Königin, die in die Lüfte steigt“ bezeichnete der Theologe und Reiseschriftsteller Beda Weber bereits 1838 die Burg Heinfels, die größte Festungsanlage des Pustertals. Am vergangenen Samstag, den 18. September, fand der offizielle Festakt zur Eröffnung statt. Der Obmann des Museumsvereins, Josef Steinringer, begrüßte mit Landeshauptmann Günther Platter an der Spitze dazu zahlreiche Persönlichkeiten aus Politik und Wirtschaft.