Tiroler Lichtpionier Bartenbach gewinnt deutschen „Lichtpreis“

Bartenbach überzeugte mit sechs Projekten, einem Siegerprojekt in der Kategorie Bildung sowie dem Sonderpreis Tageslicht.

Aldrans – Der Tiroler Lichtpionier Bartenbach gewann in Deutschland den Preis „Lichtdesigner 2021“. In der Kategorie „Bildung“ konnte Bartenbach die Jury ebenfalls überzeugen und holte hier mit dem Projekt „Campus Suurstoffi“, einem Gebäude-Ensemble der Hochschule Luzern, den ersten Preis. Zudem erhielt das Unternehmen den „Sonderpreis Tageslicht“ , für die „adidas Arena“ und „adidas Halftime“ in Herzogenaurach. (TT)