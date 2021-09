Himmel und Hölle: Ur-Oper wirkt noch

Allegorische Prüfungen auf dem Weg zur Himmelfahrt: Anett Fritsch und Daniel Schmutzhard (Mitte) in der „Rappresentatione di Anima et di Corpo“. © Werner Kmetitsch

Von Stefan Musil

Wien – Menschen von Heute stehen auf der leeren Bühne, mit Trolleys und Taschen in der Hand, auf dem Weg irgendwohin, irgendwoher kommend. Es sind die Mitwirkenden des Abends, die Regisseur Robert Carsen in seinem Prolog sie selbst sein lässt. Sie fragen sich, wo sie sind, wohin sie das Leben führt, worin der Sinn liegt. Die Künstler aus aller Welt sprechen bald in allen möglichen Sprachen. Bis die Zeit, Il Tempo (Georg Nigl), als Obdachloser, herbeitorkelt und die Vergänglichkeit des Lebens beschwört, in dem man so viel Gutes wie möglich tun solle.

Damit hebt „Rappresentatione di Anima et di Corpo“ an. Zur Feier des Heiligen Jahres 1600 hat sie Emilio de’Cavalieri für Rom erfunden. Er hat hier als einer der Ersten die Poesie singend vortragen lassen, in dieser wunderbaren Fehlinterpretation des griechischen Theaters. Wodurch die Gattung „Oper“ zum ersten Mal in religiöser Gestalt, und in weltlicher nur wenig später mit Jacopo Peris „Euridice“, das Licht der Bühnenwelt erblickte, bis Monteverdis „Orfeo“ 1607 den Durchbruch brachte.

Roland Geyer hat diese erste im Druck erschienene Oper an den Anfang seiner letzten Intendanten-Saison gestellt. Wobei immer wieder diskutiert wird, ob es Oratorium, Oper oder eine „erste geistliche Oper“ ist, wie Musikologin Silke Leopold wohl richtiger meinte. Der Stoff ist eine geistliche Allegorie, die Anima und Corpo, also Seele und Geist, auf die Erleuchtungsreise schickt.