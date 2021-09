Vorderes Zillertal: Sammelzentrum für drei Gemeinden nimmt Form an

„Der bauliche Rahmen steht – in den nächsten zweieinhalb Monaten gilt es nun, ihn mit moderner Technik zu füllen und das WSZ als zeitgemäße und bürgerfreundliche Abfalllösung fertigzustellen. Wenn alles weiterhin so problemlos verläuft, eröffnen wir wie geplant Anfang Dezember“, sagt Fügens Bürgermeister Dominik Mainusch. Dabei verlassen sich die Bauherren auf die Expertise regionaler Unternehmen.

Während diese am WSZ auf die termingerechte Fertigstellung hinarbeiten, bereitet man in den Gemeindeämtern die Einführung der bargeldlosen Abrechnung mittels Servicekarte vor. „Die Kosten werden über die Servicekarte direkt an die jeweilige Gemeinde übertragen und bei der nächsten Rechnung berücksichtigt. Das Kassieren vor Ort fällt dadurch weg, was dem Fachpersonal mehr Zeit für die Betreuung der Kunden und der Anlage lässt“, erklärt Josef Egger, Gemeinderat in Fügen und als Obmann des Umweltausschusses Teil des Projektteams.