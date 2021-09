Innsbrucker Leokino ausgezeichnet: Das kulturelle Wissen lebendig halten

Wien – Die Kinobranche befand sich schon lange vor den pandemiebedingten Zwangspausen der vergangenen Monate im Umbruch. Die Digitalisierung der Lichtspielsäle war das eine, die der Vertriebswege von Filmen das andere. Mit den Streamingplattformen entstand neue Konkurrenz. Das Nutzungsverhalten von KinogängerInnen veränderte sich. Die Vermittlung, dass Kino nicht nur kurzzeitige Bespaßung, sondern auch ein gewachsener Kulturraum ist, gewann an Bedeutung.

Um den Kinos in dieser bedrohlichen Zeit unter die Arme zu greifen, hat das Kulturministerium im Frühjahr den Österreichischen Kinopreis ausgeschrieben. Gestern wurden die Auszeichnungen in der Wiener Urania erstmals vergeben. Der mit 10.000 Euro dotierte Hauptpreis ging an das Salzburger Programmkino „Das Kino“. Es wurde für seine „engagierte, vielfältige Programmarbeit“ gewürdigt.