Tiroler SP-Chef nimmt Sozialpartner in die Impfpflicht

Innsbruck – Das Impftempo ist in Tirol derzeit sehr niedrig, am Sonntag gab es beispielsweise lediglich vier Zweitimpfungen. 58,4 Prozent der Tiroler sind vollimmunisiert, „derzeit gehe alles nur in kleinen Schritten voran“, sagt der Leiter des Tiroler Krisenstabs, Elmar Rizzoli. Dennoch: Die Impfkampagne in den Einkaufszentren im Unterland sei positiv gelaufen, das Angebot gut angenommen worden.