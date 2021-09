So wird's gemacht: Die Tiroler Grill-Staatsmeister verraten zehn heiße Tipps

Innsbruck – Viele Köche verderben den Brei, sechs Grillmeister gewinnen die Staatsmeisterschaften, könnte man das Sprichwort ausformulieren. Der Verein „Tiroler Gluat – oanfach guat“ – der Name ist Programm – heizte bei der 23. Österreichischen Staatsmeisterschaft im Grillen in Kaindorf in der Steiermark Anfang September den übrigen Teams ordentlich ein.