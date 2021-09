Taliban erweitern Übergangsregierung, weiter keine Frauen vertreten

Kabul – Rund fünf Wochen nach der Machtübernahme in Afghanistan haben die islamistischen Taliban neue Mitglieder ihrer Übergangsregierung vorgestellt. Insgesamt seien 17 weitere Personen - darunter ein Angehöriger der Hazara-Minderheit - ins Kabinett berufen worden, so Taliban-Sprecher Zabihullah Mujahid am Dienstag auf einer Pressekonferenz in Kabul. Frauen sind darunter weiterhin keine, Mujahid stellte aber die Wiedereröffnung von Schulen für Mädchen ab der 7. Klasse in Aussicht.