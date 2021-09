Bei Bidens Rede am Handy herumgetippt: US-Reporterin rügt Kanzler Kurz

New York – Unter besonderer Beobachtung stand am Dienstag offenbar Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) bei der UNO-Generaldebatte in New York während der Rede von US-Präsident Joe Biden. Patsy Widakuswara, Chefreporterin des US-Senders Voice of America im Weißen Haus, twitterte am Nachmittag (Ortszeit): "During Biden's speech, the Austrian Chancellor seemed not entertained, checking his phone, then he started examining his UNGA badge and cracking his fingers following that. #UNGA76".