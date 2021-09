Prozess gegen Ex-EU-Abgeordneten Seeber ab Montag in Innsbruck

Innsbruck – Der bereits seit 2020 geplante Betrugsprozess gegen den Tiroler Ex-EU-Parlamentarier Richard Seeber kann nun ab Montag am Landesgericht Innsbruck beginnen.

Seeber-Verteidiger Markus Orgler bestätigte am Dienstag der Tiroler Tageszeitung, dass Tirols Ex-Brüssel-Büroleiter nunmehr in Belgien negativ getestet sei und anreisen werde. Das Landesgericht bestätigte darauf den Prozessbeginn am ohnehin dafür ausgeschriebenen Montag. Seeber bestreitet den angeklagten Betrug vehement. (fell)