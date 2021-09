Grünes Licht von den Franziskanern: Reutte erhält Klostergarten

Blick zurück in den Klostergarten, als er noch von den Patres (bis 2014) betreut wurde.

Reutte – Jede Gemeinderatssitzung in Reutte startet mit dem Kurzbericht des Bürgermeisters. Günter Salchner ließ gleich mit seinem Anfangsstatement, dass die Kürze eines Kurzberichts der Relativitätstheorie unterliege, aufhorchen. Eine 8. Klasse des Gymnasiums Reutte, die so eine Sitzung erstmals mitverfolgte, verlor sich dann auch schnell in der Zeit.