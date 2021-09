Reither Vizebürgermeister bleibt doch weiter im Amt

Am Montag gab es im Reither Gemeindeamt keinen Rücktritt

Reith b. K. – Das Zelt kommt weg, der Vizebürgermeister bleibt. In Reith legen sich langsam die Wogen um den angedrohten Rücktritt von Vizebürgermeister Josef Rehbichler (Liste Reith zuerst! Land Wirtschaft – Arbeit –Familie, ÖVP). „Ich habe im Gemeinderat noch einmal die Situation geschildert und bleibe die letzten Monate noch Vizebürgermeister“, sagt Rehbichler nach der Sitzung.

Von zu laut kann laut Rehbichler aber keine Rede sein, denn er hat Lärmmessungen durchführen müssen. „Das Einzige, was an dem Tag laut war, war, als ich am Nachmittag mit dem Traktor gemäht habe“, sagt Rehbichler gegenüber der Tiroler Tageszeitung. Die Messungen würden klar belegen, dass die Feier nicht zu laut war. „Dass irgendwelche Anrainer den Gabalier singen gehört haben, ist nicht möglich, auch wenn er bei der Feier ein Ständchen gesungen hat“, betont der Vizebürgermeister.