Neue Möglichkeiten, mehr Konkurrenz für Österreichs Film- und Musikwirtschaft

Aber der Reihe nach: Geschlossene Kinos, abgesagte Konzerte und Festivals setzten der Branche zu. „Die Corona-bedingten Einnahmenausfälle für Musiklabels werden auf rund 30 Mio. Euro geschätzt“, erklärte Georg Tomandl, Obmann des Musikfonds Austria. Österreichs Verlage rechnen mit Umsatzeinbrüchen von 40 Prozent. So weit, so schlecht. „Die Gegenbewegung heißt Streaming“, sagt Tomandl, „das ist um ein Drittel gewachsen und hält die Musikwirtschaft im Puls.“

Aber wo mehr Möglichkeiten, da auch Konkurrenz. Heimische Produktionen, die am internationalen Markt schwer zu vermarkten sind, haben es auf Spotify und Co. schwer, erklärt der Musikproduzent. Zu brutal sei der Verteilungskampf auf dem Weltmarkt. „Dem versuchen wir mit Förderungen entgegenzutreten“, sagt Tomandl. Etwa mit Marketingunterstützung, um kleine Labels in den Weiten des Internets sichtbar zu machen.