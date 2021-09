Masken-Kritik im Tiroler Handel: „Zwei Klassen“

Auch während aller Corona-Wellen habe es in den Lebensmittelläden praktisch keine Cluster gegeben. Das ständige Arbeiten mit FFP2-Masken sei für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (allein 20.000 in Tirol) trotz der vereinbarten Pausen sehr anstrengend. Für Mair ist es auch überhaupt nicht nachvollziehbar, wieso vollständig geimpfte Beschäftigte trotzdem gezwungen sind, den ganzen Tag FFP2-Masken zu tragen. Die Impfquote unter den Beschäftigten sei überdurchschnittlich hoch. „Außerdem ist die allfällige Kontaktdauer unserer Mitarbeiter mit Kunden meistens sehr kurz, jedenfalls auch weit kürzer als in anderen, beratungsintensiveren Handelssparten.“