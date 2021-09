Bier-Bier-Aufstand der österreichischen Privatbrauer

Die drei größten Bierkonzerne der Welt kontrollieren die Hälfte des Weltmarktes. „In Österreich ist die Konzentration noch viel ärger, einer dieser drei hat zwei Drittel des Marktanteils“, sagte Vereinsobmann Ewald Pöschko, Chef der Braucommune in Freistadt. „Wenn es so weitergeht, kommen wir in eine Art Monopolsituation. Wir wollen kein Einheitsbier.“ Insgesamt gibt es in Österreich über 250 unabhängige Brauereien. Sie alle kommen für das neue Siegel in Frage, sofern sie in österreichischer Hand sind.