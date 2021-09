Letzte Tiroler Cup-Hoffnung: WSG sucht Stürmer und Weg aus Krise

Es wäre nur gut, wenn sich WSG-Neuerwerbung Thomas Sabitzer heute gegen den GAK an vorderster Front in die Auslage spielt.

Die WSG geht nach der 0:5-Pleite bei Sturm Graz als Tabellenschlusslicht mit hochkarätigen Ausfällen (Vrioni, Anselm, Awoudja) psychisch wie physisch am Stock, muss sich heute aber beim GAK aufbäumen, um gegen einen ambitionierten Zweitligisten in die dritte Runde einzuziehen.

Das Credo lautet: „Wir müssen gewinnen, egal wie.“ Die offene Frage bleibt, wer nach den Ausfällen der beiden Speerspitzen die Tore schießt. Am 4-4-2-Mantel will Silberberger grundsätzlich nicht rütteln, den zweiten Angreifer neben Thomas Sabitzer muss er aber erst „erfinden“, zumal der slowenische Teamspieler Zan Rogelj in dieser Saison ungeachtet der Positionierung wenig bis gar nichts angeboten hat.