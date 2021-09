Heilpflanze im Lechtal: Wenn der Gelbe Enzian vor der Haustür blüht

Und obwohl die beiden in der Anfangsphase vor Optimismus strotzten, schwang immer auch ein hohes Maß an Ungewissheit mit. Schließlich konnte in Sachen Ackerbau im Außerfern nicht gerade aus einem großen Fundus an Erfahrungswerten geschöpft werden. Und zum Thema Enziananbau schon gar nicht. Schon vor zirka 15 Jahren hat Stefans Vater Josef erstmals den Versuch gestartet, Gelben Enzian auf einem Hügelbeet zu kultivieren. Aber nur die Hälfte der Pflanzen kam auf.