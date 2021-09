Tirol führt „Klima-Check“ für alle Gesetze und Verordnungen ein

Die Errichtung dieses "Kompetenzzentrums" sei mit dem landeseigenen Tiroler Energieversorger Tiwag vereinbart worden und ein zentraler Pfeiler der angestrebten Energiewende, berichtete Platter am Mittwoch im Rahmen einer Pressekonferenz im Außerferner Ehrwald. Bis 2040 will Tirol klimaneutral sein, bis 2050 soll die Energieautonomie erreicht werden, erneuerte der schwarze Landeschef das Tiroler Bekenntnis zum Klimaschutz. Der Ausbau der Wasserkraft werde weiterhin eine zentrale Rolle spielen, man baue aber auch auf "Wirtschaft, Forschung und Wissenschaft". "Es geht darum, eine gesunde Balance zwischen Ökonomie und Ökologie zu finden", stellte Platter klar.

Auch Parkplätze und Lärmschutzanlagen der Asfinag könnten künftig mit Solarpanels bestückt werden, so die Regierungsvertreter. "Es braucht einen Schulterschluss - sowohl mit den Gemeinden als wichtige Partner, als auch mit der Bevölkerung", betonte Platter. Ernst Schöpf, Vorsitzender des Tiroler Gemeindeverbands, unterstrich die Kooperationsbereitschaft der Gemeinden in puncto Fotovoltaik und war wie Platter der Ansicht: "Nun geht es um ein Wirtschaften mit anderen Schwerpunkten".

Der Klimaschutz wird zum "Leitgedanken" der Tiroler Landesregierung, so die Kernbotschaft nach der mittlerweile 18. Regierungsklausur in dieser Konstellation. Bereits im Mai habe man mit der Klima- und Nachhaltigkeitsstrategie die Richtung vorgegeben, erinnerte Felipe, nun stehe die "intensive Arbeit an den Details" an. Der im Rahmen der Regierungsklausur beschlossene Leitantrag gäbe "prioritäre Maßnahmen" vor, die von der gesamten Regierung mitgetragen werden.