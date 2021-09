Das große Herbstquiz: Knifflige Fragen zur goldenen Jahreszeit

Plus

Man riecht es schon, der Herbst steht vor der Tür. Bunte Blätter, frischer Wind und kürzere Tage kündigen jene Jahreszeit an, die die Welt noch einmal zum Strahlen bringt, bevor sie in Winterruhe fällt. Zwischen Äpfeln und Kastanien, Nebel und letzten warmen Sonnenstrahlen, Halloween und Erntedank, bleibt Zeit, sich mit einer Tasse Tee in eine Decke einzurollen und dieses Quiz zu machen. Finden Sie heraus, was Sie über die bunte Jahreszeit wissen!