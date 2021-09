Zwei Verletzte bei Wanderunfall auf dem Aggenstein in Grän

Grän – Im Gipfelbereich des Aggensteins im Gemeindegebiet von Grän wurden am Mittwochnachmittag zwei Wanderer bei einem Alpinunfall verletzt. Ein 55-Jähriger verlor kurz nach 14 Uhr beim Abstieg den Halt und stürzte auf eine 28-Jährige, die sich vor ihm befand. Die Frau wurde dadurch unbestimmten Grades am Kopf und am Fuß verletzt, der Mann erlitt Verletzungen am Kopf und im Beckenbereich.