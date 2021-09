WSG mit 4:2-Erfolg gegen GAK: Kleiner Schritt aus der Krise

Graz – Nur drei Tage nach der 0:5-Liganiederlage gegen Sturm Graz kehrte die WSG Tirol am Mittwoch in der zweiten Runde des ÖFB-Cups an den „Ort des Grauens“, die Grazer Merkur-Arena, zurück. Und es schien zu Beginn so als könnte die Gäste, mit leicht adaptiertem taktischen Korsett, die Krise abschütteln.