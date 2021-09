Schäferhundeclub: Schweizer Spürnasen trainierten in Musau

Musau – „Trainingsplätze in dieser Größe sind in der Schweiz nur sehr wenige vorhanden“, meint Michael Kalt, seines Zeichens Präsident des Schäferhundeclubs Ortsgruppe Sarganserland. Mit 15 Hunden sind er und seine Vereinsmitglieder heuer ins Außerfern gekommen, um hier ein Trainingswochenende zu absolvieren. Mit dabei auch drei Diensthunde der Schweizer Polizei sowie zwei Militärhunde. Kalt: „Aber das, was wir hier machen, ist rein zivil. Das ist Sport. Hier geht es um Präzision. Der Appell steht über allem. Im Prinzip ist es ein Beutespiel.“