Gemeinnütziges Testament: Interesse in Tirol stark gestiegen

Innsbruck – Gemeinsam mit der Österreichischen Notariatskammer informiert „Vergissmeinnicht“, die Initiative für das gute Testament, seit 2012 niederschwellig über Erbrecht, Testament und wie man dem Wunsch nach einer Testamentsspende am besten nachkommen kann. Eine aktuelle market-Studie im Auftrag der Initiative macht deutlich, dass der Informationsbedarf zum Thema Erben in der Bevölkerung groß ist: 70 % geben an, kaum über die gesetzliche Erbfolge informiert zu sein, rund 85 % kennen weder die Formvorschriften für Testamente noch wissen sie über das außerordentliche Erbrecht von Lebensgefährten Bescheid.