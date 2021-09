NEOS halten zum ersten Mal ihren Parteitag in Tirol ab

Die NEOS um Parteichefin Beate Meinl-Reisinger halten ihren Parteitag zum ersten Mal in Tirol.

Innsbruck, Kufstein – Der Reigen der Parteitage in Tirol beginnt jetzt wieder. Im Mai stellt sich Georg Dornauer der Wiederwahl als Tiroler SPÖ-Vorsitzender, bereits am Freitag tut dies Andrea Haselwanter-Schneider. Gegenüber der TT bestätigt die seit 2008 längstdienendste Oppositionspolitikerin im Landtag, dass sie beim Bürgertag der Liste Fritz/Bürgerforum Tirol erneut als Parteichefin kandidieren werde. „Ja ich werde antreten“, sagt sie. Mit ihrer Wahl – daran gibt es parteiintern keine Zweifel – dürfte auch die Entscheidung über die Spitzenkandidatur für die kommende Landtagswahl fallen. Haselwanter-Schneider wird die Liste Fritz in die Wahl führen. „Mutig. Sozial. Gerecht“, lautet das Motto des Bürgertags.