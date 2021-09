Landesehrung für Sportler: Raiders mit geschichtsträchtiger Auszeichnung

17 Sportler, 25 Funktionäre und eine Mannschaft wurden kürzlich von Sportlandesrat Josef Geisler mit dem Tiroler Sportehrenzeichen oder der Sportehrennadel bedacht. „Tirol ist und bleibt das Sportland Nummer eins – die Olympischen und Paralympischen Spiele in Tokio haben das einmal mehr unter Beweis gestellt.“

Die Ehrennadel in Gold mit Brillant (höchste Landesauszeichnung) wurde an zwölf Sportler überreicht, mit den Swarco Raiders Tirol erhielt heuer erstmals eine Vereinsmannschaft die Sportehrennadel in Gold. Eine Auszeichnung, die auch dem 85-jährigen Ex-Behindertensportler Helmut Falch zuerkannt wurde.