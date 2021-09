Nobelpreisträger kommen heuer wieder nicht nach Stockholm

Stockholm – Die Nobelpreisträgerinnen und -träger werden ihre Auszeichnungen in diesem Jahr wieder in ihren Heimatländern statt in Stockholm in Empfang nehmen. , wie die Nobelstiftung am Donnerstag mitteilte. Einzig das norwegische Nobelkomitee, das in Oslo den Friedensnobelpreis verleiht, hält sich noch die Möglichkeit offen, Preisträger vor Ort zu begrüßen.