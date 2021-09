Die Junge Uni in Innsbruck feiert 20 Jahre Wissenschaft

Innsbruck – Vor 20 Jahren wurde an der Universität Innsbruck die erste Kinderuni Österreichs gegründet. Seither haben über 150.000 Kinder und Jugendliche an den interaktiven Programmen der Jungen Uni teilgenommen.

„Kinder und Jugendliche von 5 bis 19 Jahren für Wissenschaft und Forschung begeistern“, so lautete bei der Gründung 2001 das Konzept der Jungen Uni. Was den beiden Gründern Altrektor Hans Moser und dem ehemaligen Innsbrucker Bildungsstadtrat Lothar Müller gelang. „Bisher haben wir insgesamt 2150 Veranstaltungen durchgeführt. Besonders die jüngeren Kinder sind davon begeistert“, sagt die langjährige Leiterin der Jungen Uni, Silvia Prock, am Donnerstag in einer Pressekonferenz.