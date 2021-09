Tiroler des Jahres: An der Spitze bei Innovation und im Sport

Wien – Beim traditionellen Tirol-Empfang in Wien zeigt sich das Land von seiner besten Seite. Höhepunkt der Veranstaltung gestern war die Ehrung der Tirolerin und des Tirolers des Jahres. Eine Auszeichnung ging an die Biathletin Lisa Hauser, die in der vergangenen Saison mit drei Weltmeisterschafts-Medaillen und dem Gesamtsieg im Einzelweltcup glänzte. „Tiroler des Jahres“ ist Christoph Huber, der die Pharmafirma BioNTech mit aufbaute. Gemeinsam mit Pfizer entwickelte das Unternehmen den wichtigsten Impfstoff gegen das Corona-Virus. Mittlerweile sind zig Millionen Menschen weltweit dank des Mittels immunisiert.