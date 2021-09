Corona-Lage in Tirol: Heuer Zuversicht, vor einem Jahr setzte Schockstarre ein

Innsbruck, Wien – In Tirol herrscht wieder ein mittleres Ansteckungsrisiko – das hat die Ampelkommission gestern festgestellt. Damit blinkt die Corona-Ampel in Tirol und im Burgenland gelb. Überhaupt kommt die Corona-Ampel wieder ohne Rot (hohe Infektionsgefahr) aus. Salzburg ist wegen fallender Zahlen in den Bereich des hohen Risikos, also Orange, aufgerückt.