Wasserbedarf steigt: Stadt Innsbruck baut Mühlauer Quelle aus

Aus dem Stollen der Mühlauer Quelle wird das Wasser naturbelassen in die Innsbrucker Haushalte geleitet.

Innsbruck – Glasklares, bestes Trinkwasser sprudelt aus der Mühlauer Quelle. Völlig naturbelassen fließt dieses Wasser durch das dicht ausgebaute Leitungsnetz in Innsbruck und deckt 90 Prozent des Wasserbedarfs der Landeshauptstadt. Bevor das Quellwasser in die Haushalte transportiert wird, sickert es mehr als zehn Jahre durch das Gestein der Nordkette und wird mit Mineralien angereichert. Zwischen 600 und 1600 Liter Wasser pro Sekunde bringt die Quelle hervor. Das klingt zwar viel, reicht aber langfristig nicht mehr aus, um den stetig steigenden Bedarf an Trinkwasser zu decken.