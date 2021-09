Schulstart, Corona-Winter und Deutschland-Wahl: Das war „Tirol Live“

Es gelte nun, an den Schulen einen „Weg der Mitte zu finden“. Hundertprozentige Sicherheit vor einer Corona-Infektion gebe es nicht, aber die Anwesenheit an den Schulen sei für Kinder und Jugendliche wesentlich in ihrer Entwicklung. Dass er ungeimpfte Lehrer nicht vom Präsenzunterricht ausschließen will, begründet Faßmann damit, dass man jegliches Personal benötige. Durch die engmaschigen Tests sei hier Sicherheit gegeben. Zu der Frage, ob es bei einer Verschärfung der allgemeinen Lage wieder zu großflächigeren Schulschließung kommen könne, hat Faßmann eine klare Antwort: „Das wird in diesem Schuljahr so nicht mehr eintreten.“