Lebenslanges Wohnrecht als Vorsorgeinstrument

Vor allem bei unentgeltlichen Übertragungen von Wohnungen und Häusern in der Familie spielt das lebenslange Wohnrecht eine bedeutende Rolle.

Harald Lajlar: Primär werden Wohnrechte bei unentgeltlichen Übertragungen von Wohnungen oder Häusern in der Familie vereinbart. Aber auch ein Verkauf des Objekts, z. B. an Bauträger, ist möglich, wobei das Wohnrecht dann den Kaufpreis reduziert. In beiden Fällen werden die Eigentumsverhältnisse noch zu Lebzeiten neu geregelt, der Begünstigte kann das von ihm übergebene Objekt aber noch weiter nutzen.