100 Jahre AK Tirol – 100 Jahre Kampf um Gerechtigkeit

1921 – 2021: Zum 100-Jahr-Jubiläum der AK Tirol gibts viele Infos in gedruckter Form. So hat die AK Tirol das Magazin „WISO History – Land im Umbruch, Tirol in den 1920er Jahren“, eine Sonderausgabe der Wirtschafts- und sozialstatistischen Informationen (WISO) veröffentlicht, in dem die wichtige Rolle der AK Tirol in den 1920er-Jahren behandelt wird. Politische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklungen werden aufgezeigt, zahlreiche historische Aufnahmen geben einen Eindruck über diese schwierige Zeit. Gleich anfordern! Das Magazin ist kostenlos erhältlich unter presse@ak-tirol.com oder als Download auf www.ak-tirol.com. Im historischen Bildband „100 Jahre Kampf um Gerechtigkeit – Die Geschichte der Arbeiterkammer Tirol“ (erhältlich im Buchhandel), wird die Geschichte der AK seit 1921 umfassend beleuchtet.