Keine Zeit zum Durchatmen: Hypo Tirol feiert Comeback in der AVL

Auf Hypos Volleyballer Finn Örley und Co. wartet gleich beim Auftakt in der AVL ein hartes Auswärtsspiel in Klagenfurt.

Innsbruck – Nach drei Jahren in der Deutschen Bundesliga (2018–20) meldet sich das Hypo Tirol Volleyballteam am Samstag in Klagenfurt (16.30 Uhr) nach dem erfolgreichen Aufstieg in der höchsten rot-weiß-roten Volleyballliga (AVL) zurück. Mit viel Mut, jugendlicher Leichtigkeit und dem routinierten Trainer-Fuchs Stefan Chrtiansky.