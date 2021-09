Bottas im ersten Sotschi-Training vor Mercedes-Teamkollegen Hamilton

Sotschi - Vorjahressieger Valtteri Bottas hat am Freitag die Bestzeit im ersten Formel-1-Training in Sotschi gesetzt. Vor dem Großen Preis von Russland war der Finne in seinem Mercedes in 1:34,427 Minuten gut zwei Zehntelsekunden schneller als Teamkollege Lewis Hamilton. Hinter dem Weltmeister wurde der niederländische WM-Spitzenreiter Max Verstappen im Red Bull Dritter. Die Titelrivalen trennten dabei nur 0,016 Sekunden.

Mercedes gilt in der Olympiastadt von 2014 am Sonntag (14.00 Uhr/TT.com-Live-Ticker) als favorisiert, seit der Premiere am Schwarzen Meer stellte der Rennstall in allen WM-Läufen und insgesamt siebenmal den Sieger. Acht Grand Prix vor Saisonende liegt Verstappen in der Gesamtwertung fünf Punkte vor Hamilton, Dritter ist Bottas. (APA/dpa)