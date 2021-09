20 Jahre Body & Soul – ein Tiroler mit Team schaut auf die Gesundheit

Das Flagship der Body&Soul-Gruppe am Mitterweg in Innsbruck: Start einer echten Tiroler Erfolgsgeschichte. © Body & Soul

Heute wissen wir: Er erfüllte sich diesen Wunsch, mit einem Unterschied: 2021 ist Kleissl erfolgreicher Betreiber der vier innovativsten Fitness-Studios Westösterreichs.

Ein Feinmechaniker geht neue Wege

Neben erfolgreicher Bodybuilder-Karriere und abgeschlossener Feinmechaniker-Lehre trieb es Romed Kleissl 1990 als Trainer in ein Innsbrucker Fitness-Studio. Zahlreiche Aus- und Weiterbildungen im Bereich der Fitness und Gesundheit später sowie sein Ehrgeiz bereiteten ihm schlussendlich den Weg zur Selbstständigkeit und zu seinem ersten eigenen Fitness-Studio. Am 1. Dezember 2001 – nach einer Bauzeit von knapp einen halben Jahr – konnte Romed Kleissl gemeinsam mit Dr. Peter Hörtnagl endlich seinen Traum erfüllen und das Body&Soul Gesundheitszentrum West in Innsbruck eröffnen.

Aus Mitgliedern werden Freunde

Das professionelle Service und die Leistungen machten schnell die Runde und so konnte man bereits im ersten Monat an die 3.000 begeisterte Mitglieder zählen. Viele davon sind auch heute noch dabei – viele sogar als Freunde. „In 20 Jahren werden eben aus Mitgliedern Freunde, ja sogar eine eigene Familie – eben die Body&Soul-Familie“, unterstreicht Romed Kleissl und fügt hinzu: „Ohne unsere Mitglieder, wären ich und mein Traum nie so weit gekommen.“

Das Beste ist gerade gut genug – Body & Soul Women. © Body & Soul

Body & Soul Women – mehr als nur ein Damenstudio

Klein, fein, stylisch mit dem Quäntchen Mehrwert – so kann man wohl den trendigsten Fitnesstempel nur für Frauen am dez-Areal in Innsbruck bezeichnen. Im Dezember 2004 eröffnete Romed Kleissl sein zweites Studio mit der Absicht, einen Fitnessraum nur für Frauen zu schaffen. „Hier können Frauen ungestört und vor männlichen Blicken geschützt gezielt ihrem Fitnessprogramm nachgehen“, so der Inhaber der Body&Soul Fitness-Studios. Als besonderes Highlight für alle Frauen gibt es im Body&Soul Women ganz praktisch ein eigenes Haarstudio sowie eine Beautylounge. Man(n) hat eben an alles gedacht, damit sich die weiblichen Mitglieder wohlfühlen.

Eine Marke wächst

Nach dem Body&Soul Flaggship und dem Damenstudio sollten noch zwei weitere Studios folgen. Und so wurde im September 2011 das Premium-Discount-Studio Body&Soul Basic am Cyta-Areal in Völs eröffnet. Das Basic wurde für jene gesundheitsbewussten Menschen maßgeschneidert, die im Rahmen ihrer finanziellen Möglichkeiten nicht auf ein ausgewogenes Fitnesstraining verzichten wollten.

Weitere zehn Jahre später folgte im Oktober 2015 das vierte Body&Soul – diesmal inmitten der Stubaier Berge – direkt im StuBay Freizeitcenter.

Das Beste ist gerade gut genug – Body & Soul Stubay. © Body & Soul

We will train you ...

... für mehr Energie, mehr Ausdauer, mehr Lebensfreude. Und das in jedem Alter“, so das Grundkonzept, das Kleissl in all seinen Studios zusammen mit seinen Teams forcieren will. „Fitness, Gesundheit und Lifestyle in das Leben möglichst vieler Tiroler bringen, das ist war mein Traum und das ist mein Ziel“, fügt Kleissl abschließend hinzu.

BODY & SOUL WEST, Mitterweg 16, Innsbruck, Tel. 0 512/27 44 27

BODY & SOUL WOMEN, Amraser-See-Str. 60, Innsbruck, Tel. 0 512/29 9 29

BODY & SOUL BASIC, Cytastraße 7, Völs, Tel. 0 512/30 26 30

BODY & SOUL STUBAY, Landesstraße 1, Telfes im Stubai, Tel. 0 52 25/622 83