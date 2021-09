64-jährige Radfahrerin in Innsbruck von Bus erfasst und mitgeschleift

Innsbruck – Am Freitagvormittag, gegen 8.30 Uhr, wurde in Innsbruck eine Frau von einem Linienbus erfasst und mehrere Meter mitgeschleift. Der Bus war in der Schöpfstraße in Richtung Süden unterwegs, als die 64-Jährige auf ihrem Fahrrad an der Kreuzung Templstraße in die gleiche Richtung fuhr.